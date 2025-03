Lazio, primo soccorso a Formello: biancocelesti a lezione dalla Croce Rossa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Quest'oggi a Formello si è tenuto il primo di una serie di appuntamenti che coinvolge la S.S. Lazio e Croce Rossa Italiana. Come riportato da Adnkronos, un gruppo di calciatori, tra i quali Vecino, Castellanos, Lazzari, Pellegrini, Dele Bashiru, Hysaj, Basic e Ibrahimovic, hanno partecipato a una lezione di primo soccorso guidata da Volontari e Operatori della Croce Rossa Italiana.

I calciatori hanno prima seguito una lezione teorica, per poi passare successivamente a delle prove pratiche su manichini di gomma. Sempre la stessa agenzia riporta come la Croce Rossa Italiana sia rimasta soddisfatta per l'attività di sensibilizzazione svolta e per la grande occasione di formazione condivisa con la Società Sportiva Lazio, per la quale sia club che calciatori hanno dimostrato notevole interesse e partecipazione.

