Lazio, proposto un allenatore a Lotito: la situazione di Sarri

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Lazio la situazione è tutt'altro che serena. I soli 7 punti racimolati in classifica, e soprattutto le quattro sconfitte incassate fin qui, non fanno dormire sonni tranquilli al club biancoceleste, reduce dal ko di San Siro contro il Milan. Come riporta TuttoMercatoWeb, in vista della gara di Champions League contro il Celtic l'obiettivo non potrà essere che la vittoria, onde evitare di agitare ancor di più gli animi della piazza. La gara in Scozia non sarà ancora decisiva per la panchina di Maurizio Sarri, che ha recentemente incassato la fiducia di Lotito, al quale però, a quanto pare sarebbe stato proposto Igor Tudor, nell'ultima stagione alla guida del Marsiglia e già sondato da diverse squadre.