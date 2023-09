Lazio, prosegue la preparazione per la Juve: la grinta di Gila - FOTO

La pausa per le Nazionali è finita, man mano Sarri sta riaccogliendo i suoi a Formello per proseguire la preparazione in vista della sfida con la Juve. Un altro banco di prova importantissimo per i biancocelesti, dopo quello col Napoli, in cui determinazione e concentrazione saranno fondamentali. Non dovrà mancare neanche la grinta e Mario Gila ne ha da vendere, come testimonia la sua ultima story su Instagram. Il difensore ha condiviso uno scatto che lo ritrae in allenamento accompagnato dal messaggio: “Avanti Lazio”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE