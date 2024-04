Lazio, prossima tappa Torino: squadra in partenza - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Pasquetta particolare per la Lazio che, dopo la rifinitura a Formello, ha fatto le valigie e ha raggiunto l'aeroporto di Fiumicino dove l'attende un volo diretto per Torino. Un'altra prova da superare per i biancocelesti, sempre contro la Juve, ma questa volta in Coppa Italia. L'appuntamento per il calcio d'inizio del match è in programma domani alle 21. Nel frattempo, la società tramite i canali social ufficiali ha condiviso alcuni scatti della squadra in partenza. Questo il messaggio che si legge: "Off to Turin".

