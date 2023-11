Lazio, Provedel a Dazn: "Una partita ti può far rosicare, ma non ti deve condizionare"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di Bologna - Lazio, il portiere biancoceleste Ivan Provedel ha parlato ai microfoni di Dazn della sconfitta appena maturata contro la squadra emiliana, cercando di analizzare cosa non è andato nella gestione del gioco:

“C’è rabbia perché abbiamo fatto un primo tempo di livello ma non abbiamo concretizzato. Abbiamo preso gol nell’unica occasione che abbiamo concesso. Non avere l’approccio giusto capita ma a non deve capitare, non ce lo possiamo permettere. Una partita ti deve far rosicare ma non ti può condizionare in negativo, altrimenti non puoi ambire a certi livelli".