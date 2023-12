Lazio, Provedel a LSC: "Come spirito eravamo dentro. Pochissimi avrebbero detto..."

La Lazio vola agli ottavi di finale di Champions League con l'amaro in bocca. E' stata una sconfitta a chiudere il percorso nei gironi di Champions League della squadra di Maurizio Sarri. Al termine del match, a commentare ai microfoni di Lazio Style Channel la disfatta contro l'Atletico Madrid di Diego Simeone è stato il portiere della Lazio Provedel: “Noi c’eravamo, il difetto è aver subito il gol subito nel primo tempo, come spirito e gioco eravamo dentro la partita, dopo il 2-0 è diventato tutto più complicato, il rammarico è quello, fossimo rimasti in partita l’andamento sarebbe stato differente. Lavoro per questo, ho lavorato anche per non perdere oggi ma non è stato sufficiente, la Champions deve dare autostima e consapevolezza e quello che serve per rilanciarci in campionato. Come ricordo più bello il mio gol? E’ un ricordo unico perché è una cosa abbastanza insolita, ma la cosa che mi resta più dentro è il percorso perché pochissimi avrebbero detto che ci saremmo qualificati gli ottavi anzi ci siamo arrivati qua con la speranza di arrivare primi. Mi voglio tenere dentro che stiamo avendo una crescita, la vedo e la sento e sono sicuro che la ritroveremo. Sarò felicissimo di affrontare chiunque”.