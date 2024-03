Lazio, Provedel a Sky: "È davvero un peccato, non mi spiego perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

È Ivan Provedel a parlare di fronte ai microfoni di SkySport. Il portiere della Lazio è intervenuto al termine della sfida persa per 3-0 contro il Bayern Monaco. Di seguito le sue dichiarazioni: "Fino al gol la partita era equilibrata, abbiamo avuto delle occasioni, forse è cambiato qualcosa e non siamo più riusciti a creare come prima. Non so dire perché, è andata così purtroppo e non me lo spiego. Sull'1-0 eravamo in parità, è un peccato perché nonostante la superiorità tecnica loro, noi eravamo riusciti a giocare per segnare. Mi dispiace che non siamo riusciti a fare ciò che volevamo. Noi ci aspettavamo questo dal Bayern e dalla Champions. Loro magari hanno più qaulità rispetto ad altri, però è vero che l'intensità che avevano era tanta roba. Sono usciti i valori in campo e non siamo riusciti a rimanere in partita. Credo che tutto questo debba essere uno stimolo, la qualificazione agli ottavi ce la siamo meritata con le prestazioni. Tutto questo deve darci la consapevolezza che lavorando con intensità e qualità ce la possiamo giocare anche con grandi squadre. Il gol segnato resta solo un piacevole ricordo, mi dispiace davvero tanto non essere riuscito a fare di più".