Lazio, Provedel a Sky: "Non voglio farmi condizionare, ciò che conta..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ivan Provedel, dopo essere intevenuto in conferenza stampa, è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport per commentare la sfida di domani tra Lazio e Feyenoord. Queste le sensazioni del portiere alla vigilia: "È una partita che influirà tanto sulla classifica finale, come lo era quella dell'andata. Il nostro compito è quello di ribaltare la situazione. L'approccio dovrà essere differente, così come l'attenzione e il modo di fare le cose. Il ritmo dovrà essere diverso. Non voglio farmi condizionare dai fattori esterni, voglio solo fare al meglio in campo. Serve equilibrio, ogni stagione non può essere perfetta dall'inizio alla fine. Anche lo scorso anno abbiamo avuto periodi di difficoltà. Ora alcune cose non stanno girando per il verso giusto, ma la squadra ha il giusto spirito e questa è la cosa che conta".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE