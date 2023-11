Lazio, Provedel ancora tu! Il portiere si candida per un altro premio europeo

TUTTOmercatoWEB.com

Quello del portiere è un ruolo spesso sottovalutato, messo in secondo piano per celebrare le gesta dei grandi attaccanti, come se le loro parate non fossero altrettanto decisive. L'esempio eclatante è la partita svolta ieri sera da Ivan Provedel. Il portiere della Lazio oggi vive una giornata all'ombra di Ciro, autore del gol partita e che ieri ha tagliato il traguardo dei 200 gol in maglia biancoceleste. A creare le basi, però, di una serata così bella ed emozionante è stato lo stesso estremo difensore che, nel primo tempo, si è superato negando a Gimenez il gol che sarebbe valso il vantaggio del Feyenoord. A tu per tu contro il messicano, Provedel ha avuto la prontezza di scendere con rapidità e deviare il tiro in calcio d'angolo, lontano dai pali. Un intervento che non è passato inosservato agli organi della Uefa che, insieme alla parata di Oblak sul tocca di Morata e il doppio intervento di Donnarumma contro il Milan, si candida al premio di miglior salvataggio di questa settimana di Champions League. Anche la Lazio, sul proprio profilo social, ha celebrato la sua partita, pubblicando un post in cui si rivolge ai tifosi e chiede: "Che partita ha fatto!?".