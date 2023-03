Lazio, Provedel "saracinesca". E contro il Monza vuole battere se stesso: il dato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La difesa della Lazio, che solamente la scorsa stagione veniva spesso e volentieri messa sul banco degli imputati, si sta dimostrando solidissima. Merito dei nuovi acquisti, come Romagnoli, esaltato da Sarri anche ieri dopo il derby vinto contro la Roma, ma anche dei tanti interventi provvidenziali di Ivan Provedel. Anche nella stracittadina non ha subito alcun gol, inanellando il quinto clean sheet di fila (il sedicesimo in campionato). Il conto è presto fatto: sono trascorsi 475 minuti dall'ultima volta in cui un avversario abbia messo la palla alle sue spalle. Si tratta di Hojlund nella sfida giocata contro l'Atalanta lo scorso 11 febbraio. Nel caso in cui, quindi, non prendesse gol nei primi dodici minuti della prossima partita, quella contro il Monza, Provedel entrerebbe per la seconda volta nella Top10 dell'imbattibilità. L'ultima volta era accaduto qualche mese fa, quando i minuti senza subire gol erano stati 620: in quel caso l'incantesimo era stato rotto dalla rete di Candreva in Salernitana - Lazio del 30 ottobre scorso. Ora l'estremo difensore, in versione "saracinesca" può raggiungere, e magari battere, se stesso.

