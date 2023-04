Lazio, Provedel: "Siamo in crescita. Clean sheet? Merito dei compagni"

Un altro clean sheet portato a casa da Ivan Provedel e la Lazio il diciassettesimo in questa stagione. Un'altra prestazione da sottolineare quella del portiere biancoceleste che dopo la vittoria sul Monza è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Non me la sento di essere paragonato ai portieri che hanno fatto la storia della Lazio. Io ho appena iniziato, sto pensando a fare del mio meglio, il fatto di aver collezionato 17 clean sheet è merito della squadra perché oggi sì ho fatto degli interventi ma fa parte del mio lavoro, il merito è dei miei compagni che fanno sì che gli avverasi non siano troppo pericolosi. Quello di oggi è un segnale importate soprattutto per noi, alcune gare fa eravamo fuori dalle prime quattro, nel calcio viaggia tutto a grande velocità. Siamo lì ed è importante perché in questa stagione dopo vittorie importanti siamo caduti, oggi non era scontato contro questo Monza. Dobbiamo essere contenti e caricarci di autostima per andare avanti. La squadra è in crescita da un bel po’, cresciamo nel lavoro, nel credere in quello che facciamo. Abbiamo fatto tanti passi falsi e non siamo riusciti ad avere continuità, cosa che ora stiamo avendo. Dobbiamo crederci e così alla lunga arriveranno i risultati. Immobile? Parlare di Ciro è un plus, sappiamo il contributo che da alla squadra. Ha caratteristiche diverse rispetto a Felipe Anderson ma Ciro è Ciro, molto meglio averlo a disposizione. Sono sicuro che si farà valere come sa fare. La Lazio è in crescita, lavoriamo bene, le sconfitte ci sono servite da lezione, abbiamo avuto tanti demeriti nostri ma da lì siamo un’altra squadra, siamo cresciuti".