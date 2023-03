Lazio, Provedel sta davvero male: la scelta della Nazionale

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è sacrificato per la Lazio, per stare vicino ai suoi compagni e aiutarli nel vincere il secondo derby della stagione, ma le condizioni di Ivan Provedel non sono buone. Il portiere biancoceleste ieri è stato colpito da una forte febbre che, dopo la partita, non sembrerebbe essere andata via, anzi, potrebbe compromettere la sua presenza in nazionale. In queste ore, infatti, il commissario tecnico Mancini, che lo aveva convocato in vista delle sfide contro Inghilterra e Malta, starebbe riflettendo sulla possibilità di lasciare il portiere biancoceleste a casa e convocare l'estremo difensore dell'Udinese Silvestri.