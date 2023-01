Lazio, Provedel sul podio dei portieri europei: solo due meglio di lui

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo il clean sheet di domenica contro il Sassuolo, Ivan Provedel è salito sul podio dei migliori portieri europei, piazzandosi al terzo posto. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, infatti, sono arrivate a dieci le partite senza subire gol, più di quante ne siano giunte l'anno scorso nell'intera stagione (nove). Sui gradini più alti ci sono Ter Stegen del Barcellona e Nick Pope del Newcastle. A pari merito con l'estremo difensore biancoceleste, invece, c'è Donnarumma. La stagione di Provedel, al netto di qualche sbavatura, può esser di certo giudicata in modo positivo. Questa sera, dopo non aver mai lasciato la porta, potrebbe esser chiamato a sedersi in panchina per dare spazio al compagno Maximiano. Proprio dopo l'espulsione del portoghese all'esordio contro il Bologna, l'ex Spezia si è preso il posto da titolare. E non l'ha più mollato.

