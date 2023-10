Lazio, Provedel sul tetto d'Italia: nuovo premio per il portiere

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - E chi se la sarebbe immaginata così la prima stagione di Ivan Provedel con la maglia della Lazio? Record di clean sheet, parate decisive e incisive per centrare il secondo posto in campionato, la nazionale, il premio come miglior portiere del campionato e, nella giornata di domani, anche la consegna del Premio Scopigno e Felice Pulici. Un riconoscimento importantissimo per l'ex Spezia, che, come riporta Il Corriere dello Sport, alle ore 10.30, del 9 ottobre, dovrà presentarsi presso il Salone d’Onore del CONI, dove riceverà il premio come 'miglior portiere della Serie A'. Un riconoscimento alla scorsa, maestosa, stagione. Provedel non sarà l'unico a essere premiato, insieme a lui ci saranno tutti i volti più importanti della passata stagione di Serie A, Serie B e Primavera 1: da De Laurentiis a Spalletti, passando per Ranieri, Lapadula, Mulattieri, fino ad arrivare a Caprile, Kvaratakhelia, senza dimenticarsi Aquilani, Coppitelli e Vergine. Ma non solo. Tra i premiati ci sarà anche un ex Lazio. Votato dalla seconda giuria presieduta dal Dott. Gianni Letta: a Fernando Orsi verrà consegnato il premio giornalistico Scopigno. Tra gli altri vincitori ci sarà anche Roberto Renga, scomparso circa un anno fa e al quale sarà riconosciuto il premio alla carriera.