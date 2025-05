Lazio, Provstgaard a Villa Mafalda: il motivo - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Contro la Juve non è sceso in campo ma durante il riscaldamento il cerotto al centro della fronte di Oliver Provstgaard era ancora ben visibile. Un segno di quella durissima gara di Empoli che ora, il danese, sta cercando di “cancellare” grazie all’aiuto dei professionisti di Villa Mafalda come testimonia il post pubblicato sui social che ritrae il calciatore della Lazio con il Dott. Francesco Marchetti, specialista in Chirurgia plastica e ricostruttiva.

