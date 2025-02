Lazio, Provstgaard ha già stabilito un record: dal campo al joystick

Questa mattina ha svolto le visite mediche, nel pomeriggio la firma sul contratto e poi l'inizio di una nuova avventura. Oliver Provstgaard ha fatto il grande salto della sua carriera, salutando il Vejle e trasferendosi alla Lazio, dove cercherà di mettere in mostra il suo talento nel tentativo di guadagnare posizioni nelle gerarchie di Marco Baroni. In tal senso, la sua avventura in biancoceleste è iniziata nel migliore dei modi. Come riporta Cronache di Spogliatoio, infatti, il suo arrivo rappresenta già un record per la Serie A ma non tanto per le sue qualità sul campo, per quelle bisognerà aspettare ancora prima di valutarle, ma più che altro per quelle messe in mostra con il joystick in mano. Provstgaard, infatti, è il primo calciatore del campionato italiano a essere campione di Fifa. Il dato fa riferimento alla vittoria della eChampions League (il torneo internazionale di eSports della massima competizione europea) conquistata da Oliver nel 2021 con il nickname di OliverPN.