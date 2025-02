Lazio, Provstgaard saluta il Velje: "Faccio un passo in avanti, vi seguirò sempre"

Con un messaggio pubblicato sul sito ufficiale del club, Oliver Postvgaard ha salutato il Velje. Il centrale danese, infatti, è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Di seguito le sue parole: “Il Vejle ha sempre significato tanto per me e significa ancora molto. È un club che ha tracciato un piano per la mia crescita calcistica sin da quando sono arrivato all'età di 13 anni. La società mi ha sempre sostenuto quando ho affrontato le sfide più difficili e mi ha fatto crescere sia come persona che come giocatore. Nel corso della mia permanenza al Velje, ho incontrato grandi allenatori, compagni di squadra e brave persone. Ora sto facendo un passo in avanti nella mia carriera, e questo è solo grazie al duro lavoro e al tempo trascorso nel club. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno incrociato il mio cammino al Velje, che si tratti di tifosi, staff, allenatori o compagni di squadra. Seguirò sempre il Velje e credo sia destinato a tempi migliori. Una volta VB, sempre VB”.