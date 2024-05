Lazio, Pruzzo sicuro: "Bisogna rifare il centrocampo! Non c'è continuità..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giacomo Falsini

Ai microfoni di Radio Radio l'ex attaccante Roberto Pruzzo ha analizzato la situazione della nuova Lazio di Tudor. In particolare si è soffermato sul centrocampo e sui casi di Luis Alberto e Guendouzi, che andranno sicuramente valutati a fine stagione dalla società. Questo il suo pensiero in merito: “La Lazio deve rifare di sana pianta al centrocampo che aveva rifatto l’anno scorso. Se Guendouzi non piace e Alberto ha altre altre idee… 15 milioni non te li potrà forse portare, magari si dovrà accontentare il Presidente di qualcosa meno. Non lo so, però credo che dopo il mercato dell’anno scorso qualcuno si aspettava un po’ di continuità in quel settore del campo determinante, invece mi sembra di aver capito che proprio lì la Lazio dovrà veramente dare una mano all’allenatore e fare qualcosa di importante”.