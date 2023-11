Lazio qualificata agli ottavi di Champions: esulta anche Zaccagni - FOTO

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è agli ottavi di Champions League. È stata determinante la vittoria dei biancocelesti contro il Celtic e quella dell'Atletico Madrid contro il Feyenoord. Sui social, tutti i calciatori hanno festeggiato la qualificazione, e tra questi c'è anche chi non è potuto scendere in campo. Mattia Zaccagni, infatti, ha pubblicato una storia su Instagram per celebrare il trionfo della sua squadra. Attualmente l'esterno è ai box per infortunio all'anca subito contro la Salernitana. Le sue condizioni verranno rivalutate in vista del Cagliari sabato.