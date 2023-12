Lazio, quando concretizzi? Solo due squadre hanno fatto peggio in Serie A

RASSEGNA STAMPA - Tra i tanti problemi della Lazio in questa prima parte di stagione ci sono i pochi gol segnati. E' una squadra che in fase offensiva non si trova più a memoria come gli scorsi anni e che fa fatica a convertire in rete la mole di gioco creata. A raccontare queste difficoltà sono i numeri. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la squadra di Sarri segna e concretizza pochissimo. Nella classifica del rapporto tra reti realizzate ed expected gol i biancocelesti sono, infatti, terzultimi con un saldo negativo di 3,94. Soltanto Udinese ed Empoli, avversario della Lazio questa sera, hanno fatto peggio in Serie A.