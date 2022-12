Lazio, quando Milinkovic si dichiarò al Real Madrid: "Sarebbe un sogno..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La notizia più calda delle ultime ore in casa Lazio è senza dubbio l'interesse del Real Madrid per Milinkovic. Il Sergente, in scadenza nel 2024, potrebbe lasciare la Capitale in estate, ultima occasione di monetizzare per i biancocelesti se non dovesse arrivare il rinnovo di contratto. I Blancos sono alla finestra e, secondo le indiscrezioni in arrivo dalla Spagna, il presidente Florentino Perez sarebbe intenzionato a muoversi in prima persona per portare avanti la trattativa. Il passaggio alle Merengues sarebbe un salto importante per la carriera di Sergej dopo otto lunghi anni da protagonista con l'aquila stampata sul petto. Sarà difficile dire no a un club di blasone come il Real soprattutto perché il centrocampista serbo non ha mai nascosto il suo debole per il club madrileno. In diverse occasioni, l'ultima in un'intervista del 2018, Milinkovic ha spiegato: "Un giorno mi piacerebbe giocare nel Real Madrid. Speravo di affrontarli in Champions per scambiare le maglie, è il mio sogno da quando sono bambino. Sarebbe il più grande traguardo della mia carriera e mi piacerebbe raggiungerlo". Per il momento non c'è nulla di concreto, ma il Real Madrid è pronto a fare sul serio. Il Sergente sta bene alla Lazio, ma i prossimi mesi diventeranno decisivi per il futuro del miglior centrocampista della Serie A.