Lazio, quando torna Immobile: ecco quante partite rischia di saltare

“La Lazio è una società per azioni quotata in borsa e una realtà importante del mondo del calcio,...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, LA RIPRESA DOPO IL SASSUOLO: ANSIA IMMOBILE FORMELLO - C'è grande apprensione in casa Lazio per le condizioni di Immobile. Il capitano biancoceleste, uscito dopo un quarto d'ora della partita contro il Sassuolo per un fastidio al flessore della coscia destra, ha saltato la seduta odierna e non... FORMELLO - C'è grande apprensione in casa Lazio per le condizioni di Immobile. Il capitano biancoceleste, uscito dopo un quarto d'ora della partita contro il Sassuolo per un fastidio al flessore della coscia destra, ha saltato la seduta odierna e non... WEBTV SASSUOLO - LAZIO, LUIS ALBERTO: "MIGLIOR GARA DI SEMPRE? SE LO DICE SARRI..." La Lazio conquista la prima vittoria di questo nuovo anno e lo fa battendo il Sassuolo in una gara difficile al Mapei Stadium. Tra i protagonisti della vittoria anche Luis Alberto che si è così espresso alla fine del match ai microfoni di Sky Sport:... La Lazio conquista la prima vittoria di questo nuovo anno e lo fa battendo il Sassuolo in una gara difficile al Mapei Stadium. Tra i protagonisti della vittoria anche Luis Alberto che si è così espresso alla fine del match ai microfoni di Sky Sport:... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO, LA SALERNITANA CONTATTA SEMPLICI: E SE RIVOLESSE IL SUO "VECCHIO" FARES? Quello di Mohamed Fares è un nome che si sta ripetendo parecchio in queste ultime ore. L'ex Spal è attualmente in uscita dalla Lazio e sarebbe finito nel mirino del Sion ma non solo: sarebbe proprio la Salernitana ad essere l'interessata... Quello di Mohamed Fares è un nome che si sta ripetendo parecchio in queste ultime ore. L'ex Spal è attualmente in uscita dalla Lazio e sarebbe finito nel mirino del Sion ma non solo: sarebbe proprio la Salernitana ad essere l'interessata...