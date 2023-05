Lazio, quante battaglie ad Udine: il bilancio dei precedenti in Friuli

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è attesa dall'impegnativa trasferta alla Dacia Arena di Udine. Una tappa fondamentale per cercare di avvicinare la tanto sospirata Champions League. Gli uomini di Sottil non hanno più nulla da chiedere al loro campionato, ma ciò non significa che sarà una gara semplice. Anzi, negli anni sono state tante le occasioni in cui i bianconeri hanno dato del filo da torcere ai capitolini. Su 43 gare giocate in terra friulana i biancocelesti ne hanno vinte 17, pareggiate 13 e perse 13. L'ultima affermazione laziale risale al febbraio 2021 con gol di Marusic, mentre lo scorso anno finì 1-1 con reti dei Deulofeu e Felipe Anderson. Adesso serve una vittoria per prendersi quella Champions League che nelle stagioni 2010/2011 e 2011/2012 sfumò per ben due volte anche in virtù delle sconfitte patite negli scontri diretti contro i bianconeri. Insomma, anche se i padroni di casa sono ben lontani da quei fasti, si tratta anche di un'occasione per sovvertire la storia.