Lazio, quante chance ci sono di passare il girone?

Lazio nel gruppo E con Feyenoord, Atlético Madrid e Celtic di Champions League. Prematuro parlare del passaggio al turno successivo, ma al tempo stesso gli analisti di settore hanno già provato da agosto a individuare la vincente della competizione.

Sul piano probabilistico la Lazio ha visto fluttuare in maniera un po 'anomala le percentuali dai primi di agosto fino al giorno dei sorteggi. Secondo le quote vincente Champions 2023/2024 si è passati da una media di 55.7 fino ai 100.00 attuali di alcuni operatori betting. Per altri le chance di vittoria si aggirano invece attorno a 50.00 e 51.00. Nel complesso la Lazio è al 16°posto nella speciale classifica delle pretendenti. Ai primi posti le solite big: Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona, Arsenal e Manchester United.

Sul girone gli vari operatori concordano: è uno dei più equilibrati e al tempo stesso complessi per via del valore di almeno tre squadre su quattro che possono passare il turno. Scozzesi un gradino più in basso rispetto alle altre, ma non è mai da sottovalutare il fattore campo e l’imprevedibilità dei biancoverdi in casa al Celtic Park. In termini statistici è opportuno segnalare una quota media di 26.00-33.00 per l’Atletico vincente Champions e una doppia quota 100.00 - 300.00 del Feyenoord. In definitiva la Lazio potrebbe passare il turno da seconda. Lazio che potrà poi contare sull'arrivo di Guendouzi.

Fiore all'occhiello del girone è probabilmente l’Atletico dell’ex Cholo. Simeone è alla guida dei colchoneros da 12 anni, vero talismano nella parte biancorossa di Madrid. Il suo è un 3-5-2 tipo con Oblak; Azpilicueta, Savic, Witsel, Hermoso, Carrasco; Marcos Llorente, De Paul, Saul; Griezmann, Morata. In avanti spunta proprio Antoine Griezmann che dopo gli anni di limbo in maglia blaugrana ha ritrovato nuovi stimoli e nuovi equilibri soprattutto dopo il mondiale in Qatar. Nell’ultima stagione è stato l'artefice del galleggiamento atletista. Reduci dalla disastrosa campagna europea di un anno fa (girone con Porto, Bayer Leverkusen e Bruges), i colchoneros puntano a rifarsi. Ma il mercato non è stato dei migliori: Azpilicueta, Soyuncu (centrale turco) e Javi Galan (laterale sinistro ex Celta). Nel girone resta sicuramente la più competitiva.

Vincitori dell’ultima Eredivisie con tre giornate d’anticipo e sei di astinenza dall’ultima volta, il Feyenoord torna in Champions dopo aver assaporato l’eliminazione in Europa League nella scorsa stagione ad opera di Mourinho. Roma pericolosa per gli olandesi. In estate il tecnico Arne Slot ha salutato il brasiliano Danilo, 10 gol, destinazione Glasgow, e il capitano Kokcu al Benfica per 25 milioni. In attacco sono arrivati il giapponese Ueda e l’ala sinistra Ivanusec. La stagione è cominciata con il primo il primo KO stagionale: sconfitta in Supercoppa contro il PSV, con rete decisiva di Lang. Squadra dal coefficiente di difficoltà medio. Formazione tipo: (4-2-3-1): Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber; Minteh, Stengs, Igor Paixao; Gimenez. Gimenez, arrivato la scorsa estate dal Cruz Azul, ha siglato 28 reti tra Eredivisie e coppe. Una Lazio con buon rodaggio dovrebbe tenere testa agli olandesi. Ma i precedenti recenti con l’AZ e i cali di concentrazione europea non devono essere sottovalutati.

Infine i Celtic di Brendan Rogers, tecnico 50enne tecnico con esperienze Liverpool e al Leicester (vincitore del FA Cup con le foxes). Gli scozzesi puntano sul 28 Furuhashi: miglior giocatore del campionato scozzese nella passata stagione, (27 gol in 36 partite) ma a secco in Champions lo scorso anno. Celtic protagonisti nella Premiership scozzese con 5 titoli: triplete domestico e due coppe nazionali. Nel girone E resta inevitabilmente l’anello debole, a meno di sorprese.