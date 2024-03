Lazio, quante giornate a Guendouzi e Marusic? Ecco quando si saprà

RASSEGNA STAMPA - Oltre il danno anche la beffa? La Lazio incrocia le dita e spera di no. Contro l'Udinese i biancocelesti scenderanno in campo senza Maurizio Sarri a guidarli - ammonito e squalificato durante la partita di venerdì -, ma soprattutto senza giocatori del calibro di Matteo Guendouzi, Adam Marusic e Luca Pellegrini, sempre nella speranza di non incappare in sorprese dopo il parapiglia finale con ammonizioni o nuove espulsioni impreviste o sfuggite anche ai più attenti. Secondo quanto riporta Il Messaggero, sarà martedì il giorno in cui la verità verrà a galla.

Nella giornata di ieri il Giudice Sportivo - Mastrandrea - ha ricevuto il referto da parte dell'arbitro Di Bello. Sarà questo il punto di partenza delle analisi e delle decisioni che verranno poi prese in merito alle giornate di squalifica. Per quanto riguarda Guendouzi la società biancoceleste si aggrappa a una futile speranza. Solo qualora, infatti, il fischietto di Brindisi dovesse aver segnato l'espulsione sotto la voce 'gesto antisportivo' allora a quel punto il francese potrebbe cavarsela con una giornata di squalifica. Al contrario, invece, se la motivazione sarà quella di 'condotta violenta', allora la base minima è di due giornate. Più probabilità di saltare solo Lazio-Udinese le ha Marusic. Il montenegrino è stato espulso per presunte parole irriguardose nei confronti de direttore di gara, le possibilità che la squalifica si limiti a una giornata sono molto più elevate. Tutto, comunque, sarà chiarito nel prossimo comunicato del Giudice Sportivo, che verrà emesso il giorno dopo la fine di questa ventisettesima giornata di campionato.