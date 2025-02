Lazio, quanti gol dalla panchina: il dato record dei biancocelesti

Una Lazio esuberante annienta il Monza e torna al quarto posto in solitaria. Gli uomini di Baroni hanno dominato dal primo al novantesimo minuto, un vero e proprio assedio che si è convertito in cinque reti siglate, ma potevano essere molte di più. La Lazio ha vinto grazie alla forza del gruppo, un risultato corale che è il risultato della prestazione di tutti. Soprattutto di quelli che sono subentrati, e non è la prima volta. Oggi Pedro e Dele-Bashiru entrano dalla panchina e segnano tre gol: quando le cose non vanno, ma anche quando possono andare ancora meglio, Baroni sa che può pescare dalla panchina il proprio asso da giocare. Infatti, come riporta Opta, la Lazio ha segnato 13 gol con giocatori subentrati in questo campionato, stabilendo così il proprio record in una singola stagione dal 1995.

13 - La Lazio ha segnato 13 gol con giocatori subentrati in questo campionato, proprio record in una singola stagione di #SerieA dal 1994/95 in avanti. Gruppo.#LazioMonza — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 9, 2025