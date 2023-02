Lazio, quanti punti persi nella ripresa: i numeri sono impressionanti

Se le partite finissero al 45', la Lazio sarebbe prima in classifica. Le partite, però, durano novanta minuti e i secondi tempi si stanno trasformando inun vero e proprio problema per Immobile e compagni. I biancocelesti, infatti, hanno perso ben 17 punti da situazione di vantaggio nella ripresa. Una situazione su cui bisogna intervenire e che si è accentuata nel 2023 visto che contro Lecce, Empoli, Fiorentina e Verona sono stati buttati via ben 9 punti. Qualcosa di enorme visto che la lotta Champions è cortissima e qualsiasi passo falso può avvantaggiare una rivale. Non è finita qui perché dalla gara con l'Inter in poi la squadra di Sarri non ha più vinto quando ha subito gol. Dettagli e sfumature che si sono tramutati in macigni e in punti persi. Sta alla Lazio tirarsi fuori da questa situazione.

L'ELENCO DEI PUNTI PERSI NEI SECONDI TEMPI DA SITUAZIONE DI VANTAGGIO

SAMPDORIA - LAZIO 1-1 (0-1) -2 PUNTI

LAZIO - NAPOLI 1-2 (1-0) -3 PUNTI

LAZIO - SALERNITANA 1-3 (1-0) -3 PUNTI

LECCE - LAZIO 2-1 (0-1) -3 PUNTI

LAZIO - EMPOLI 2-2 (1-0) -2 PUNTI

LAZIO - FIORENTINA 1-1 (1-0) -2 PUNTI

VERONA - LAZIO 1-1 (0-1) -2 PUNTI

TOTALE = -17 PUNTI