Lazio, quanti volti noti nel Galatasaray: tra ex, rivali e nomi di mercato

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In Antalya si sta disputando in questo momento la partita amichevole tra Lazio e Galatasaray, partita che inaugura il ritiro di cinque giorni della squadra di Sarri in Turchia. Tra le fila degli avversari ci sono alcuni volti che sono tutt'altro che sconosciuti nell'ambiente biancoceleste, giocatori spesso accostati in sede di mercato alla società capitolina.

Il più recente fra tutti è Dries Mertens, attaccante che in estate si è svincolato dal Napoli, e che prima di trasferirsi ai giallorossi è stato ripetutamente avvicinato alla Lazio. Il suo legame con Sarri, in effetti, è noto a tutto il calcio italiano e la stessa società biancoceleste lo ha sottolineato nella foto postata sui propri social. Non può essere dimenticato neanche l'accostamento di Juan Mata che, sia la scorsa estate, sia quelle precedenti, sembrava esser stato proposto ai biancocelesti.

Restiamo nel 2020 ed ecco che spunta il nome di Milot Rashica, ala kosovara e pallino di Igli Tare. Già sondato nel 2018, il suo nome sembrava esser tornato in voga nell'estate pre-Champions League. Alla fine restò al Werder Brema, per poi trasferirsi l'anno seguente al Norwich City e quest'estate in prestito al Galatasaray. Tra gennaio e la prossima estate la Lazio avrà il compito di regalare a Sarri un terzino sinistro, nell'estate del 2021, la situazione era la stessa. Proprio per questa ricerca di un mancino di ruolo, circa un anno fa era stato accostato ai biancocelesti, con una certa insistenza, il nome di Patrick van Aanholt, in quel momento svincolato. Il difensore, però, alla fine ha firmato per il Galatasaray in cui ancora oggi gioca.

GLI ALTRI - Non sono presenti alla sfida, ma fanno parte della rosa turca altri nomi che riguardano il panorama Lazio. Quello che più di tutti ha avuto a che fare con il mondo biancoceleste e capitolino è senza ombra di dubbio Fernando Muslera. Reduce dal Mondiale con l'Uruguay (compagno di Vecino), il portiere e capitano dei turchi ha appena fatto ritorno in rosa. Il suo nome a Roma sarà difficilmente dimenticato, vista la sua militanza dal 2007 al 2011 (prima di approdare al Galatasaray) e le sue 113 presenze con l'aquila sul petto.

Metà anno da rivale, ecco perché anche Sergio Oliveira, oggi infortunato, non è un volto nuovo ai tifosi della Lazio. Il centrocampista poco meno di un anno fa si è trasferito in prestito alla Roma dal Porto, ma non è stato poi riscattato al termine della stagione, quando i portoghesi lo hanno ceduto al Galatasaray. Dai giallorossi, ai giallorossi.

Assenti sono anche Yunus Akgun e Lucas Torreira, il primo infortunato, il secondo appena tornato dalla vacanza come Muslera dopo l'eliminazione dal Mondiale dell'Uruguay. Entrambi, specialmente Torreira, sono stati spesso al centro del mercato biancoceleste. In particolar modo l'uruguaiano in estate era stato tra i nomi più caldi per sostituire Lucas Leiva.