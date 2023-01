Lazio, quanto sei cresciuta in un anno? Le classifiche a confronto

Fonte: Fabrizio Parascani

La Lazio dopo 18 giornate di campionato ha 6 punti in più rispetto all'anno scorso. La squadra di Sarri ha la certezza di chiudere il girone d'andata con un segno positivo rispetto a dodici mesi fa qualsiasi risultato otterrà con il Milan. I biancocelesti hanno significatamente migliorato la posizione in classifica. Se nella passata stagione in questo preciso momento occupavano l'ottava piazza, ora sono quinti. Immobile e compagni hanno anche ridotto la distanza dalla zona Champions: allora erano nove le lunghezze da recuperare sull'Atalanta che di punti ne aveva 37. Oggi c'è l'Inter a quota 34. Crescono i rimpianti per i punti lasciati per strada con Sampdoria ed Empoli e per i blackout che hanno portato ai ko con Salernitana e Lecce. Per quello che riguarda le altre, il Napoli segna un +8, la Juventus un +6 e la Roma +3. Le altre big sono tutte in negativo: Milan -1, Atalanta -3, Fiorentina-8 e Inter -6.

CLASSIFICA 2021/22: Inter 43, Napoli 39, Milan 39, Atalanta 37, Roma 31, Juventus 31, Fiorentina 31, Lazio 28, Empoli 27, Torino 25, Sassuolo 24, Bologna 24, Hellas Verona 23, Udinese 20, Sampdoria 19, Venezia 17, Spezia 13, Cagliari 10, Genoa 10, Salernitana 8.

CLASSIFICA 2022/23: Napoli 47; Milan 38, Juventus 37, Inter 37, Lazio 34, Atalanta 34, Roma 34; Udinese 25; Torino 23, Fiorentina 23, Bologna 22, Monza 21, Lecce 20, Empoli* 19; Salernitana 18, Spezia 18, Sassuolo 16; Sampdoria* 9, Hellas Verona 9; Cremonese 7.

*= una partita in meno

