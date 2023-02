Lazio, quarti ancora fatali: il gol di Bremer porta la Juve in semifinale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio esce per il quarto anno consecutivo dalla Coppa Italia ai quarti di finale. All'Allianz Stadium la Juventus capitalizza il gol in chiusura di primo tempo di Bremer, su un'uscita sbagliata di Maximiano, e vola in semifinale contro l'Inter. La squadra biancoceleste non riesce mai a trovare la chiave per attaccare la difesa bianconera, e nel secondo tempo gli unici tentativi arrivano dalla distanza, senza mai mettere veramente in difficoltà Perin. La mancanza di peso offensivo, specialmente nella ripresa dopo l'uscita dal campo di Immobile, ha reso molto facile la vita a Bremer e compagni, ricordando da questo punto di vista quanto già accaduto in campionato due mesi e mezzo fa. Ora la squadra di Sarri tornerà a pensare al campionato, lunedì sarà di scena a Verona contro l'Hellas.

LE SCELTE DI SARRI - Ritorna Immobile dal 1', riposa inizialmente Milinkovic. Sarri punta ancora su Maximiano, ormai portiere di Coppa Italia, in difesa Lazzari e Marusic sugli esterni, Patric - Romagnoli coppia centrale con Casale in panchina. Vecino sostituisce il Sergente al fianco di Cataldi e Luis Alberto. Capitan Immobile è il riferimento offensivo, Felipe Anderson alla sua destra, Zaccagni a sinistra.

LA SBLOCCA BREMER - Nei minuti iniziali la Lazio mantiene il possesso, mentre la Juventus attende tutta dietro la linea del pallone. Il primo guizzo arriva all'11' quando Rabiot prova la prima imbucata per Vlahovic, attento Maximiano in uscita con i piedi. Dopo pochi minuti è la Lazio ad avere la prima opportunità: errore di Fagioli in disimpegno, ripartenza con Felipe Anderson che cerca al centro Immobile, ma trova Zaccagni, il tiro a giro finisce fuori alla sinistra di Perin. Ribaltamento di fronte e grande parata di Maximiano su un grande diagnale sinistro di Kostic: l'ex Granada si distende e mette in calcio d'angolo con un ottimo riflesso. La partita vive sull'equilibrio e intorno alla mezz'ora un errore della difesa biancoceleste regala a Rabiot un'opportunità, ma tutto solo al centro dell'area di testa colpisce male e il portiere para agevolmente. Felipe Anderson non riesce a sfondare a sinistra, così prova ad accentrarsi e calcia dalla distanza, palla fuori alla destra di Perin. Quando ormai lo 0-0 sembra il risultato scritto per il primo tempo arriva il vantaggio firmato da Bremer: su sviluppo di azione d'angolo Kostic da destra rimette la palla in mezzo con il sinistro, Maximiano sbaglia il tempo dell'uscita e il difensore ex Torino lo anticipa realizzando l'1-0. Come in campionato la Lazio subisce il gol proprio agli sgoccioli della prima frazione.

POCO PESO OFFENSIVO - Subito dentro Pedro al posto di Immobile, con Felipe Anderson che va a occupare la posizione di centravanti. Il primo tentativo degli uomini di Sarri arriva dal piede di Cataldi su punizione, para Perin. Felipe Anderson ci prova con un guizzo, salta Bremer sulla sinistra, ma il suo cross viene allontanato da Danilo. Al 59' Sarri inserisce Milinkovic al posto di Vecino, mentre 4 minuti più tardi Allegri opta per Miretti e Kean al posto di Fagioli e Vlahovic. Il primo ammonito è Cuadrado che stende Zaccagni dopo un grande scambio tra Luis Alberto e il numero 20, con quest'ultimo lanciato verso la porta. Dopo una manciata di minuti becca il giallo anche Zaccagni per un intervento su Miretti. Era diffidato e avrebbe saltato l'Inter in caso di semifinale. Al 70' Kean scappa alle spalle di Patric, arriva al tiro nonostante il contrasto con il corpo dello spagnolo, Maximiano è attento e para. A 15 dalla fine Sarri richiama Luis Alberto e Cataldi, al loro posto Basic e Marcos Antonio. L'occasione per i biancocelesti arriva con un gran tiro di Marusic su una punizione battuta corta, palla che esce per un soffio. Altro giro di sostituzioni: nella Lazio Casale per Romagnoli, nella Juventus Di Maria per Chiesa. Altro tentativo da fuori, stavolta di Basic, Locatelli respinge con il corpo. Ammonito Danilo per un intervento duro alle spalle su Zaccagni. Ultimo cambio bianconero, De Sciglio entra al posto di Cuadrado. La Lazio oltre a un altro tiro di Marcos Antonio respinto ancora da Locatelli non riesce ad andare. Per il quarto anno consecutivo i quarti sono un muro invalicabile.

Pubblicato il 2/02