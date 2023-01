Lazio: quattro anni fa l'inizio del cammino trionfale in Coppa Italia contro il Novara

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La Coppa Italia ha spesso regalato soddisfazioni alla Lazio nel corso degli anni. L'ultima affermazione nella competizione risale al 2019 quando l'allora formazione di Inzaghi ebbe la meglio in finale sull'Atalanta di Gasperini. Tutto però iniziò esattamente il 12 gennaio di quell'anno con l'esordio negli ottavi di finale. All'Olimpico arrivò il Novara che in quella stagione era in Serie C. Un match sulla carta senza storia e così è stato. Eccetto lo spavento iniziale per un'occasione ghiottissima di marca piemontese, il resto della partita è stato a senso unico. I biancocelesti archiviarono la pratica già nella prima frazione con le reti di Luis Alberto, la doppietta di Immobile e il gol di Milinkovic Savic. Nella ripresa il gol della bandiera di Eusepi su rigore che però non cambiò l'esito della gara. Lazio qualificata ai quarti di finale dove avrebbe trovato poi l'Inter.