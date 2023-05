Lazio, quattro anni fa la settima Coppa Italia della storia contro l'Atalanta

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano

Sembra ieri ed invece sono già passati quattro anni dall'ultima Coppa Italia vinta dalla Lazio nell'avvincente finale contro l'Atalanta. Era il 15 maggio 2019 e in uno stadio Olimpico equamente diviso tra laziali e bergamaschi, i biancocelesti si imposero per 2-0 alzando al cielo il settimo trofeo nazionale della loro storia.

LA PARTITA - Nonostante il punteggio finale per l'allora squadra di Inzaghi non fu affatto semplice, anzi. Una sfida giocata sui nervi e senza molte occasioni da rete. Uno degli episodi più rilevanti fu il fallo di mano in area di rigore di Bastos su tiro di De Roon (ampiamente fuori dallo specchio) che ancora oggi il tecnico nerazzurro Gasperini ricorda prima e dopo i match contro la Lazio. Anche i capitolini protestarono in maniera veemente per un fallo da ultimo uomo di Masiello su Correa lanciato a rete. L'arbitro Banti però diede solo il cartellino giallo. Nella ripresa ritmi ancora più lenti con la tensione che aumentava col passare dei minuti. Quando tutto lasciava presagire ai tempi supplementari però, ecco il sigillo di uno degli uomini più attesi. Angolo di Lucas Leiva e colpo di testa di Milinkovic-Savic che fece esplodere la Curva Nord. Il raddoppio in pieno recupero fu opera di Correa che chiuse la contesa con un'azione personale spettacolare. Al termine del match capitan Lulic alzò al cielo la Coppa Italia, che valse anche la qualificazione all'Europa League visto l'ottavo posto in campionato.