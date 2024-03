Lazio, rabbia e lacrime. Poi la Nord: "Siamo sempre con voi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Una partita che si fatica a commentae è stata quella tra Lazio e Milan, che si è appena conclusa all'Olimpico. Un rigore non dato, espulsione come se piovesse, tanti falli non fischiati e una direzione di gara vergognosa quella dell'arbitro Di Bello. Al triplice fischio, forti scontri e un epilogo a cui non avremmo mai voluto assistestere. Immobile e compagni, tuttavia, hanno trovato conforto nei propri tifosi che sono andati a ringraziare al triplice fischio per un sostegno che non è ma mancato, che s'è fatto sentire più forte che mai. "Siamo sempre con voi", il messaggio dei tifosi. Poi squadra a colloquio con gli ultras. Rabbia e lacrime, poi la Nord.

TORNA ALLA HOMEPAGE