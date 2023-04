Lazio, rabbia Sarri con l'arbitro: "Da fermare. Ha sbagliato tutto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della sconfitta all'Olimpico per 0-1 contro il Torino, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione dei suoi uomini: “L'Arbitraggio è stato discutibile. Un applauso ai ragazzi che sono riusciti a non andare fuori di testa perchè con questo arbitraggio si finisce la partita in 9 o in 10, quindi un po’ di nervosismo c’è, siamo stati fortemente penalizzati. Abbiamo avuto la sfortunati di andare sotto, ma al livello di spirito penso che abbiamo fatto la partita.

Per noi è sempre stato difficile affrontare il Torino, mi aspettavo questa partita. Nel secondo tempo facevano più fatica, abbiamo avuto la possibilità di rimetterla a posto.

Cosa non mi è piaciuto di questo arbitraggio? Se lo dovessi raccontare non si potrebbe fare una puntata ma serie completa. Falli 3 minuti di un tipo, 3 minuti di altro tipo, non si è accorto neanche che volessero sostituire un giocatore, oltre al fallo laterale che hanno vattuto un metro in campo. Spero fermino questo arbitro, se non lo fermano è preoccupante.

Ho avuto la sensazione che eravamo meno brillanti del solito, ci sta, abbiamo fatto un lavoro pesante in settimana perché volevamo mettere benzina fino alla fine di stagione. Il cambio di temperatura ci ha penalizzato, non eravamo brillantissimi.

Champions sicura? Noi sappiamo che il percorso è lungo per noi, mancano 8 partite alla fine prima di queste, ai miei ragazzi ho letto la classifica della in 8 partite può succedere di tutto. Dire "qualificazione Champions al sicuro" ora è un’analisi superficiale. Abbiamo un calendario difficile quindi dobbiamo non farmi scalfire da una sconfitta".

Il tecnico dei biancocelesti è poi intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel: "Arbitro? Io penso che abbiamo fatto un miracolo finendo una partita così senza espulsioni, devo fare i complimenti ai ragazzi. Io non l’avrei sicuramente finita. È stato un insieme di episodi che ti portano alla frustrazione, alla rabbia e all’impotenza e quindi è chiaro che qualcosa a livello di lucidità poi ci può mancare. Che non abbia influito è da vedere perché l’azione del gol è inficiata da un’anomalia, c’era rigore su Hysaj. Spero lo fermino, questo è un arbitro da fermare. Immediatamente. Se non lo dovessero fermare sarei preoccupato. Altrimenti mi rimangono forti dubbi. Era davanti alla mia panchina, era mezzo metro dentro il piede. Prestazione? Diventa difficile, nel secondo tempo siamo stati bravi a chiuderli in area ma se non hai un episodio favorevole è difficile venirne a capo. Probbailmente eravamo un attimo meno brillanti del solito, abbiamo fatto una settimana di lavoro pesante in previsione della volata finale per arrivare pronti fino alla fine. Probabilmente tra i cali di lavoro e il cambio di temperatura, qualcosina in questa partita abbiamo pagato. La dimostrazione è anche il fatto che come tutte le squadre che perdono un pizzico di brillantezza, fanno meglio la parte finale del primo tempo. Sono contento dell’aspetto caratteriale dei ragazzi perché sono stati dentro la partita e hanno cercato di rimetterla a posto, quello che c’era da dare l’hanno cercato di darlo. Non è che era facile prima e impossibile adesso, dobbiamo rimanere lucidi e capire che dobbiamo avere più qualità. Abbiamo sprecato diversi palloni oggi, basta. Poi se lo spirito della squadra è questo si tornerà fuori sicuramente"