Lazio | Radu, una pezza e la 'Tribuna Tevere': "Uomo pieno di lazialità"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Radu e la Lazio non sono passato, ma un presente destinato a durare in eterno. Icona della storia biancoceleste, ha accolto la lazialtà facendola sua e trasformandola in modo di essere e vivere. Un aspetto che i tifosi hanno sempre apprezzato e che li ha portati a stringere un legame così forte. Anche oggi che ha appeso gli scarpini al chiodo, Radu continua a vivere quella passione insieme ai laziali, come dimostra un post su Instagram in cui il 'Boss' è inquadrato insieme ai ragazzi della Tribuna Tevere e la loro pezza. Nella descrizione un testo che riassume la figura di Radu: "E' un Uomo di quelli che la Lazialitá l’ha dentro. Che è andato oltre il professionismo. Che l’ha difesa e l’ha fatta sua per sempre. Stefan è uno di noi. Uno di quelli che chiama la Lazio… CASA!". Il tutto seguito dal commento dell'ex calciatore: "fratelli Laziali".