Lazio, Raffaele Sergio: "Luis Alberto decisivo per la corsa Champions"

Ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio l'ex terzino sinistro biancoceleste Raffaele Sergio. Nel corso dell'intervista ha toccato varie tematiche sia di casa Lazio sia inerenti il Mondiale ormai in dirittura d'arrivo.

LAZIO - "Credo che riparte in maniera positiva, ha recuperato giocatori importanti, spero che a gennaio si possano inserire i tasselli mancanti. Se dovesse farlo credo davvero che possa fare qualcosa di estremamente importante. Luis Alberto? Se si mette a disposizione Sarri sicuramente lo schiererà. Ha qualità enormi e al contempo degli alti e bassi, ma se trova continuità e si preparerà bene può dare quel contribuito che serve alla Lazio per inseguire un posto tra le prime quattro".

CAMPIONATO - "Non so come potrà incidere la sosta, ma Inter-Napoli potrà dare una piega al campionato in un senso o nell'altro. Sulla lotta Champions la vedo bella agguerrita. La Juve ha recuperato molti punti, ma ancora una volta è emerso il suo dna vincente. Sul Milan non credo che gli impegni mondiali incideranno sui suoi calciatori che sono arrivati in fondo. Far bene al mondiale porta energia e positività".

MESSI-MARADONA - "Sono d'accordo con Totti nel dire che sono due grandissimi, ma Diego ha qualcosa in più. Certamente il Mondiale potrebbe essere la consacrazione per Messi che per la prima volta sta facendo benissimo con l'Argentina in una rassegna iridata. Io ho avuto la fortuna di giocare contro Maradona, mi ha dato l'impressione di essere anche un grande trascinatore grazie al suo enorme carisma".