Lazio, Rambaudi bacchetta Tavares: il suo intervento

A seguito del gol subito dalla Lazio contro il Bologna, Roberto Rambaudi ha analizzato i problemi in fase difensiva di Nuno Tavares.

Ospite ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi è tornato sulla sfida tra Lazio e Bologna, soffermandosi sulle lacune difensive mostrate ancora una volta da Nuno Tavares. Queste le sue parole:

“Ottima gara, uno dei migliori primi tempi che ho visto: 17 tiri contro 11, 8 in porta contro 4 ossia il doppio; 6 palle intercettate contro 1 e nel calcio di oggi queste sono occasioni da gol. I numeri parlano di superiorità assoluta; il risultato è casuale, la prestazione è stata fatta. Sono stati recuperati giocatori importanti. Poi se analizziamo la rete presa abbiamo visto tutti l’errore individuale di Tavares, purtroppo è arrivato subito dopo il vantaggio. Non si può rimproverare nulla alla Lazio, credo che con queste prestazioni la classifica si scalerà".

"Gimenez per me è il giocatore ideale per l’attacco di Sarri. Ad ogni modo, o sul mercato intervieni puntando su giocatori che fanno la differenza o non intervieni. Non devi ‘prendere tanto per prendere’".

"Tavares? In fase di possesso fa la differenza, ma poi ha delle lacune. Deve migliorare ma non so quanto possa farlo se non è concentrato; il gol preso è di facile lettura per un difensore che ragione da difensore. Deve allenarsi, magari anche a parte”.