Lazio, Rambaudi: "Como? Serve vincere. Ora si indirizzerà la stagione"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex attaccante Roberto Rambaudi che si è espresso sul momento di forma della Lazio dopo il derby perso e sulla prossima gara contro il Como di venerdì. Di seguito le sue dichiarazioni: “Derby archiviato, noi abbiamo degli obiettivi importanti. Nelle prossime tre gare indirizziamo la stagione: col Como non sarà una sfida decisiva, ma importantissima. Ci sono cosa da migliorare. Se analizzo l’ultimo mese vedo 40′ fatti bene con l’Inter, con l’Atalanta un tempo fatto bene così come con il Lecce, con la Roma 20′ sbagliati: qui si deve lavorare, serve tenere alto il livello per 90′. Non va buttato all’aria quanto fatto fino ad ora. Adesso mancano anche giocatori importanti".

"Gila deve migliorare: ha grande qualità e non può permettersi certe sbagliate letture, come ha fatto con la Juventus o con la Roma. Gigot contro il Como non deve impaurirsi, c’è da stare compatti per fare bene venerdì. Fazzini è un prospetto interessante, ma non fa fare adesso il salto di qualità. Prendo lui ma anche un profilo d’esperienza che pure durante la settimana da qualcosa in più allo spogliatoio, soprattutto viste le assenze di Pedro e Vecino. Serve il giocatore funzionale, in grado di aiutare, sul quale non dobbiamo avere dubbi. In vista del Como è necessario compattarsi come mai prima. Serve vincere e servirà sacrificio. E’ una sfida dura e difficile, ci potranno essere molte insidie ma l’obiettivo è la vittoria. Anche allo scadere, ma devono arrivare tre punti. E’ la nostra finale".