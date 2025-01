Lazio, Rambaudi dice la sua: "Se Baroni vuole Casadei e non viene accontentato..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio è tornata a vincere e si è ripresa il quarto posto dopo il sorpasso della Juve del giorno preceedente, ma ciò non toglie l'attenzione dal mercato e dagli innesti di cui ha bisogno la rosa per continuare ad essere competitiva. Di seguito il pensiero in merito alla questione di Rambaudi a Radiosei:

"Se il tecnico vuole Casadei e non viene accontentato è grave, altrimenti credo che non sia una reale priorità della Lazio. Al 21 gennaio non è arrivato nessun centrocampista ma bisogna valutare bene perché il mercato di gennaio è particolare. Devi prendere un profilo che sia nel budget nella società, in più che abbia giocato, che non arrivi da infortuni: ci sono diversi aspetti da valutare. Se poi si vuole prendere qualcuno tanto per farlo, a mio avviso è sbagliato.

Casadei per giocare a due probabilmente non è pronto. Serve un profilo giusto, che piace all’allenatore. Se la Lazio ha individuato un obiettivo e non riesce ad arrivarci e non ha il piano B, ha toppato. Mercato? I nomi che avevo fatto mesi fa erano quelli di Anjorin dell’Empoli e di Sohm del Parma. Se devo prendere un giocatore nell’immediato, dico Duda del Verona; è fastidioso quando ci giochi contro, ma utile per la sua squadra.

La società deve farsi trovare pronta per aiutare la squadra ora. Se poi loro pensano che siano ok così dobbiamo fidarci, ma io punterei un centrocampista e anche un difensore centrale“.