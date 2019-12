Lazio, Rambaudi: "Il passato insegna, lavoriamo ancora sulla mentalità"

La Lazio non ha intenzione di fermarsi, la vittoria sulla Juventus ha creato grande entusiasmo in tutto l'ambiente. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Rambaudi: "E' giusto che la Lazio venga presa in considerazione ad alti livelli, non è inferiore all'Inter e già da diverso tempo sta facendo bene. Se dovesse mancare la Juventus in questo campionato, cosa che non credo possa accadere, è doveroso che la Lazio ci sia. Il rischio di un eccessivo entusiasmo o di cedere alla presunzione è il limite della Lazio degli ultimi anni. E' in questo ambito che la Lazio deve dimostrare di essere migliorata. Restare umili e continuare così, ci sono i presupposti per riuscirci visto proprio l'insegnamento del passato. A giugno avevo sperato che la Lazio potesse prendere giocatori utili proprio a colmare questo difetto. Ora che la Lazio sta dando risposte positive deve proseguire a lavorare sulla mentalità. Poi è chiaro che che si perderà nuovamente, ma bisogna ragionare partita per partita. Le insidie certo che ci sono, il salto di qualità passa proprio dalla gestione delle stesse. La squadra cresce sia d'età che di esperienza, poi è vero che qualcosa manca ancora".

