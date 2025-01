Lazio, Rambaudi: "La Fiorentina mi preoccupa. E su Tavares..."

TUTTOmercatoWEB.com

"Credo che il punto debole della Fiorentina sia la difesa, quindi servirà pazienza per aspettare il momento giusto". Inizia così l'intervento dell'ex esterno biancoceleste, Roberto Rambaudi, che ha parlato ai microfoni di Radiosei introducendo la partita di domani contro la Fiorentina: "Immagino che Palladino preparerà bene la sfida, senza concedere ripartenze. In fase di non possesso, si dovrà pressare con i tempi giusti senza far ragionare i due di centrocampo. Gudmundsson? Loro nelle ripartenze vengono avanti con tanti uomini, bisognerà stare attenti e fare la Lazio. Bisogna fare attenzione a Kean, con lo spazio davanti ti creano delle problematiche questo calciatori qui. Lui ha trovato continuità davanti alla porta. Loro hanno difficoltà, che noi dobbiamo evidenziare con la nostra aggressività. Queste gare un po’ mi preoccupano perché fanno tirare fuori sempre qualcosa in più a chi non vive un buon momento. Bisogna spingere. Vincere domani ti fornirebbe dei ricostituenti importanti per andare avanti".

LA LAZIO - "Non avere Tavares influisce sulle opzioni possibili, Pellegrini deve essere bravo a mettere palle importanti; ha il piede per poterlo fare. Vanno messi palloni forti, tesi, cercando l’anticipo di Castellanos e Dia; i viola soffrono queste letture.