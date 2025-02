Lazio, Rambaudi: "Monza? Partita pericolosa. Se vai in Champions..."

TUTTOmercatoWEB.com

Roberto Rambuadi, ex calciatore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare di Lazio - Monza, match in programma domenica alle 15:00. Una gara insidiosa che mette in palio tre punti importanti, con i brianzoli che lottano per non retrocedere. Ecco di seguito le sue parole: “La Lazio deve lottare fino all’ultimo per ottenere un posto in Champions. Ora c’è la pressione di altre squadre e può essere utile, deve essere un esame, una sfida. Se la Lazio arriva nell’Europa che conta deve prendere un profilo che ha esperienza Champions e leadership, utile a far crescere tutto l’ambiente. Il Taremi della situazione, per esempio. Devi prendere delle “scommesse”, ossia quei giocatori importanti che però nell’ultimo anno non hanno reso come dovevano, giocatori motivati, no vecchie glorie che vengono solo per il nome. Monza? Loro non hanno nulla da perdere e diventa una partita pericolosa per la Lazio se non viene affrontata bene. Tuttavia la vittoria della Juventus darà ulteriori motivazioni ai biancocelesti. Per me la partita più importante è questa e se Tavares sta bene lo faccio giocare. Se non vinci, perdi terreno. I punti sono importantissimi e servono anche le prestazioni. Non superare bene questa partita, renderebbe diversa anche quella di Napoli. Arbitri? Non voglio credere alla malafede, altrimenti mi passerebbe la voglia di seguire tutte le partite".