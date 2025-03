Lazio, Rambaudi: "Pellegrini deve riscrivere la storia. Su Fabiani..."

TUTTOmercatoWEB.com

È arrivato il momento di fermarsi e riflettere sugli errori commessi. La sosta per le nazionali arriva in un momento cruciale: dopo Bologna non resta che rimboccarsi le maniche e andare avanti con determinazione per affrontare le prossime nove sfide come fossero nove finali, come chiesto anche dalla curva. Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste, ha parlato questa mattina ai microfoni di Radiosei del caos biancoceleste tra reintegro di Pellegrini, problemi per Castellanos e le parole di Fabiani. Ecco di seguito le sue parole:

“Pellegrini deve riscrivere la storia, soprattutto con il tecnico. Immagino abbiano già chiarito. Ora, sotto l’aspetto tecnico, sta al calciatore far vedere che può essere utile. Serve umiltà, soprattutto in questo momento particolare dove si può indirizzare la stagione. Lo stop di Castellanos? Secondo me dipende dal fatto che voleva tutelare la gamba infortunata e così, di conseguenza, ha forzato maggiormente sull’altra; ha tempo per scaricare e mettersi a posto".

Poi ancora: "La cosa che non mi piace di quello che si sta creando è che ora si parla di Fabiani per l’intervista che può essere stata fraintesa. Adesso ci sguazzano tutte le altre squadre in lotta per gli stessi obiettivi. Caos su caos. Al momento occorre, in primis, recuperare i giocatori migliori, quelli più funzionali al tuo gioco. Di questo ne beneficerebbero tutti”.