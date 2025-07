Lazio, Rambaudi: "Sarri può valorizzare la rosa. Dele-Bashiru? Il club crede che..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ospite in collegamento ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi si è soffermato su come Sarri potrebbe lavorare con la rosa che ha disposizione su ciò che potrebbe cambiare rispetto alla Lazio targata Marco Baroni. Queste le parole dell'ex attaccante biancoceleste: “La situazione la conosciamo, ora si deve lavorare con ciò che si ha e Sarri può valorizzare la rosa. Ricordiamoci che questa è una squadra che ha fatto bene. Aspettiamo gennaio, anche se di solito non facciamo movimenti in quella sessione".

"Non so se Sarri vorrà prendere le cose positive di quest’anno, oppure tornare alla sua Lazio con possesso nella metà campo. Vedrà come i calciatori si esprimeranno in ritiro. Il vero successo della Lazio sarà fare bene, voglio vedere la prestazione perché poi quella ti porta il risultato; devi creare tanto, visto che non c’è chi la butta dentro con facilità. Dele-Bashiru? Pensano possa fare bene e per me a livello tattico può crescere tanto”.

