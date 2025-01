Lazio, Rambaudi: "Serve una mano dal mercato. Il mio profilo ideale..."

TUTTOmercatoWEB.com

Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della gara contro la Fiorentina, delle problematiche della rosa e di mercato. Ecco di seguito le sue parole: “Va analizzata la sconfitta per ripartire, questa gara deve migliorare il tutto. È arrivata perché mancavano dei calciatori? Perché abbiamo azzardato qualcosa? Perché l’atteggiamento a volte non è quello giusto? Questi aspetti vanno analizzati. Ora serve dare una mano col mercato. Dele-Bashiru lì non è Rovella, per me non è il suo ruolo; lo può fare per qualche partita, ma alla lunga non va bene. Io è da settembre che dico che c’è da prendere un centrocampista e magari anche trovare un’occasione per un attaccante. Isaksen e Tchaouna hanno qualità ma non mi danno ciò che mi serve, sono ‘timidi’. Io ho bisogno di gente che ha il sangue agli occhi. Io lì ci ho giocato, devi rischiare la giocata: magari a volte sbagli e arrivano i fischi, ma poi andrà bene. Pedro è un campione, lo sappiamo. Ma io ora parlo solo di atteggiamento: guardiamo com’è entrato in campo lo spagnolo domenica. Ad ogni modo ora non serve pessimismo. Questa partita aiuta a fare un’analisi complessiva, ti accende la lampadina dell’emergenza. Per me un profilo ideale da prendere ora è Duda: per qualità-prezzo, per esperienza e per atteggiamento in campo“.