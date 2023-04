Lazio, Rambaudi si sbilancia: "Inter? Già so come finirà!"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Oggi voce della Rai, dal 1994 al 1998 giocatore della Lazio. Intervenuto ai microfoni di Tv Play, Roberto Rambaudi ha fatto un'analisi generale del campionato di Serie A, esprimendo la sua opinione anche in merito alla situazione della Lazio e, in particolar modo, dicendosi sicuro della vittoria dei biancocelesti a Milano contro l'Inter:

"Il Napoli ha vinto uno scudetto con programmazione e gioco, mentre la Lazio merita di andare in Champions e per me ci andrà, tanto che la formazione di Sarri per me andrà a San Siro cercando di ripartire dopo il passo falso in casa col Torino. Mi aspetto una partita importante e risultato a favore della Lazio, tanto che credo che non lo vince il titolo il Napoli perché Sarri vincerà a San Siro. Con l’Inter la Lazio deve avere la scossa e ripartire, come sa fare e come andrà. Ha bisogno di fare uno step importante, non voglio neanche immaginare che la Lazio non vada in Champions e con l’Inter mi aspetto una prestazione da seconda della classe. Se non dovesse andare in Champions sarebbe un fallimento".