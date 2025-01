Lazio, Rambaudi: "Siamo in emergenza! Sul mercato serve..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A poche ore dal fischio d'inizio della partita contro il Como è intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex attaccante biancoceleste Roberto Rambaudi che ha detto la sua sulle possibili scelte di Baroni, sul tipo di approccio che servirà stasera dalla Lazio e sul mercato.

"La Lazio è in emergenza. Scegliere Lazzari dal 1′ va bene perché in quella zona c’è Fadera che ha velocità. Ad ogni modo, conteranno soprattutto atteggiamento e ritmo, contro una squadra come il Como. Dobbiamo fare una partita ad alta velocità, altrimenti si complicano le cose. Tra i tecnici che ho avuto io, quello che assomiglia più a Baroni probabilmente è Lippi. Direi che l’allenatore della Lazio è un mix tra lui e Zeman: nel comportamento con i ragazzi simile e Lippi, nella mentalità offensiva a Zeman. Boksic è l’attaccante più forte con cui ho giocato per come tiene l’intero reparto. Vecino? E’ il tuttocampista: è il nostro centravanti, trequarti, centrocampista in mezzo al campo, il costruttore. In più è un riferimento. La sua assenza è pesantissima, si è fatta sentire".

MERCATO - "Dipende dai soldi. Anjorin dell’Empoli e Sohm sono profili che vedrei bene alla Lazio. Fazzini? Io in questo momento prenderei lui perché è un prospetto importante ma anche un giocatore con le caratteristiche di Anjorin. Pure Nicolussi Caviglia prenderei, sempre per le caratteristiche che ha, che secondo me sarebbero utili a questa Lazio. Se si vuole migliorare la squadra ora, servono un centrocampista, un esterno basso e un attaccante".