Lazio, Rambaudi spiega: "Le scelte in lista danno continuità al gruppo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Liste e mercato con i nuovi acquisti. Su questi temi si è espresso l'ex attaccante della Lazio Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei, parlando anche di alcuni singoli tra cui Dele-Bashiru, Isaksen e Tchaouna. Di seguito le sue dichiarazioni.

“La vittoria della Fiorentina? Il campionato è ancora molto lungo, non mi soffermo sulla classifica di adesso ma su come la Lazio si predispone ad affrontare le gare. Lista? In campo europeo Dele-Bashiru si può adattare meglio. Comunque ci sta che le scelte siano state fatte per dare continuità al gruppo che fino ad ora ha fatto bene in Europa. Con il Monza mi aspetto che Baroni metta i calciatori che vede più in forma. Tra Isaksen e Tchaouna deve scegliere chi è più in condizione. Se non vinci questa, quella col Napoli diventa tutta un’altra partita".

"Belahyane credo che gli spazi li avrà prima degli altri perché le gerarchie lì in mezzo sono chiare, lui è pronto, non intaccherebbe certi equilibri. Ibrahimovic scenderà in campo quando dimostrerà di essere superiore a livello fisico e mentale; ora metterlo al posto di Tchaouna creerebbe un problema. Il mercato di gennaio conferma il percorso della squadra, in linea con le idee della società. Il club ha operato con coerenza“.