Lazio, Rambaudi: "Venezia squadra viva. Mandas? Non è facile..."

Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare di Venezia - Lazio e non solo. Oltre ai temi della gara, come la possibile alternanza tra Mandas e Provedel, ha espresso anche il suo parere sul sorteggio in Europa League. Ecco di seguito le sue parole:

“Il Viktoria Plzen in Europa League? Buon sorteggio ma affrontiamo comunque una squadra tosta. Meglio che non sia arrivato il derby, per il contorno non per la sfida in se perché nel doppio confronto poi sono certo che i valori sarebbero venuti fuori. Rigore in Lecce-Udinese? Inesistente, il comportamento di Lucca poi inaccettabile. Dele-Bashiru dal primo? Significa che Belahyane ancora deve lavorare, poi a metà campo oggi può servire anche fisicità con Nicolussi Caviglia. Il Venezia è una squadra viva, non sono rassegnati. Oggi gara molto difficile, contro una squadra organizzata, poi ovvio che il ‘gioco delle figurine’ premia la Lazio. Provedel-Mandas? Non è facile questa alternanza, ma solo chi è dentro può sapere quale è la strada migliore da intraprendere. Se è una scelta punitiva fatta senza parlare con il ragazzo è un danno, altrimenti ci può stare. E sono certo che Baroni abbia parlato con il diretto interessato. Per me è una soluzione momentanea, per questa settimana; martedì in Coppa Italia vedremo Provedel, immagino. Ivan ha esperienza, mentalità e qualità per gestire certi momenti. Smettiamola con la polemica, non ci sono problematiche".