Lazio, Rambaudi: "Voglio vedere il salto di qualità. Isaksen? Io sceglierei..."

© foto di www.imagephotoagency.it

La vittoria con il Lecce è già alle spalle. La Lazio si prepara a scendere in campo nell'ultimo match della stagione dove i biancocelesti sfideranno l'Atalanta. Sulla sfida ecco le parole di Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei: "Le assenze di Retegui e Zaniolo possono essere un vantaggio per noi se la gara si mette in un determinato modo. Le nostre assenze sono importanti nei 90′. Io sono preoccupato perché ho visto un atteggiamento ed un linguaggio del corpo in alcuni momenti a Lecce che non mi sono piaciuti; stanno mancando energie nervose ai biancocelesti".

SQUADRA - "Ora voglio vedere il salto di qualità dei grandi calciatori. Mi aspetto questo salto da Rovella, Romagnoli, Zaccagni; Gila l’ha fatto anche se sulle palle laterali a volte perde il riferimento palla-uomo. Anche Castellanos l’ha fatto. La gara contro l’Atalanta dirà tanto dal punto di vista nelle energie nervose. Queste due partite ti indirizzano la stagione. Tuttavia è una sfida delicata anche per l’Atalanta, vale la testa della classifica".

SCELTE - "Vedo più Tchaouna che Isaksen dal 1′ in questa partita: ha più fisicità e più corsa. Gli inserimenti dei trequarti faranno la differenza; sulla trequarti preparerei la partita e farei giocare Dele-Bashiru. Gila riprende tutto, anche quando sbaglia o lo fanno i suoi compagni. Castellanos davanti tiene palla, spizza. Abbiamo un riferimento per ogni reparto e questo è fondamentale".